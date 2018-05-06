Трампа уличили в сборе компромата на окружение Обамы

Помощники президента США Дональда Трампа наняли частную израильскую разведывательную службу, чтобы та нашла компромат на ключевых сотрудников администрации предыдущего американского лидера Барака Обамы. Об этом со ссылкой на источники пишет The Guardian.

По данным газеты, чиновники Трампа просили добыть информацию о советнике по нацбезопасности при Обаме Бене Родсе (Ben Rhodes) и заместителе помощника президента Колине Кале (Colin Kahl).

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Они оба участвовали в иранской ядерной сделке, по словам источников The Guardian, израильская компания должна была найти данные, которые дискредитировали бы тех, кто работал над соглашением с Ираном.

Таким образом США легче было бы выйти из сделки по ядерной программе Ирана, отметили собеседники издания.

Помощники Трампа, в частности, ставили задачу выяснить, не извлекли ли Родс и Каль личную выгоду от соглашения. The Guardian не пишет, удалось ли найти какой-либо компромат на чиновников администрации Обамы, и если удалось, то как его использовали.

Трамп 12 мая должен объявить, выйдет ли Вашингтон из соглашения по ядерной программе Тегерана. Американский Белый дом неоднократно угрожал отказом от сделки. Вице-президент США Майк Пенс, говоря об этом, обвинял Тегеран в разработке баллистических ракет и в поддержке террористических организаций.

Иран и шесть стран-посредников договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. Тегеран отказывается от дальнейшего развития программы в обмен на отмену санкций, в том числе запрета на экспорт нефти. Санкции с Ирана сняли в январе 2016 года.

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