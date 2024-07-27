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06:54, 27 июля 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме мошенников. Они отправляют сообщения с заграничного номера

Юрист Соловьев предупредил о новой схеме обмана мошенников через сообщения

Фото: Unsplash

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что мошенники разработали новый способ привлечь внимание россиян и вынудить их общаться. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Для обмана мошенники начали использовать иностранные номера

Соловьев напомнил, что главной целью мошенников является установление контакта с жертвой и подготовка к доверительному разговору. Для этого они используют разные методы — например, отправляют сообщения с иностранного номер с необычным заходом.

Что самое главное для мошенников? Заставить потенциальную жертву с ними взаимодействовать. Их задача — «зайти» на первый контакт, чтобы заинтересовать человека. А для этого все средства хороши

Иван Соловьевзаслуженный юрист России

Например, россияне могут получить сообщение следующего содержания: «Планирую приехать в Москву 30 числа, но не могу с Вами связаться. Мы можем встретиться? Добавляю мой новый аккаунт». К письму мошенники прикрепляют ссылку, ожидая, что собеседник отреагирует на «новый аккаунт» и решит просмотреть профиль.

Россиян призвали не открывать любые ссылки от незнакомцев

После этого мошенники получают возможность взломать чужой профиль на портале «Госуслуги», а также страницы в социальных сетях. После этого злоумышленники нередко выводят средства с личного счета или компрометируют персональные данные. Поэтому Соловьев призвал не открывать любые ссылки от незнакомцев, каким б интригующим оно ни было.

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В начале мая Соловьев заявил, что мошенники собирают данные россиян через фейковые соцопросы. По словам эксперта, злоумышленники рассылают СМС, где просят пройти опрос за финансовое вознаграждение.

Кроме того, юрист предупредил о новой схеме мошенничества со звонками. По его словам, они звонят пользователю по видеосвязи в мессенджере, что позволяет им записать россиянина на видео и использовать кадры для мошеннических схем.

Мошенники похитили у россиян рекордную сумму в 2023 году

По итогам 2023 года кибермошенники похитили у клиентов отечественных банков рекордную сумму в размере 15,8 миллиарда рублей, заявили в Центробанке. Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году: за 12 месяцев показатель вырос на 11,5 процента — на 1,6 миллиарда рублей.

15,8
миллиарда рублей

похитили мошенники у россиян в 2023 году

При этом финансовые организации предотвратили хищения на общую сумму в 5,8 триллиона рублей. Однако число успешных операций мошенников за этот период времени выросло на 33 процента и составило 1,17 миллиона рублей.

С 25 июля 2024 года российские банки начнут возмещать украденные мошенниками денежные средства россиян. Претендовать на компенсацию граждане смогут в случае подтверждения некачественной работы антифрод-систем финансовых организаций, объяснил заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Герман Зубарев.

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      Марина Совина
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