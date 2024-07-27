Россиянам дали советы по подготовке к поездкам в Европу

Эксперт по туризму Соколов призвал россиян заранее оформлять визы в Европу

Чтобы подготовиться к поездке в Европу, нужно обязательно оформить Шенгенскую визу, рассказал эксперт по туризму, руководитель визового центра Visasam.ru Борис Соколов. Советы, которые могут помочь при планировании путешествия, он дал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт отметил, что сейчас оформить визу сложнее и дольше. На практике ожидать ее можно порядка 1-2 месяцев, кроме того, наблюдаются сложности с записью на подачу документов — нет свободных дат. Исходя из этого, Соколов рекомендовал записываться на оформление визы заранее.

Также визу могут дать на небольшой срок, 1-6 месяцев или даже на время поездки, мультивизы на 1-5 лет сейчас дают гораздо меньше, чем ранее. Сейчас выдают более-менее нормально туристические визы для россиян Франция, Испания, Италия, Венгрия, отчасти Греция Борис Соколов руководитель визового центра

Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что срок окончания действия загранпаспорта должен составлять не менее трех месяцев со дня окончания поездки. Кроме того, обязательно наличие медицинской туристической страховки с суммой покрытия не менее 30 тысяч евро. «Также просят показать наличие достаточной суммы денег на банковском счете туриста (для разных европейских стран минимальная сумма может отличаться), обратные билеты и бронь отеля», — добавил он.

Прямых рейсов в страны ЕС и Шенгенской зоны нет, поэтому придется лететь с пересадкой в третьей стране (Турции, Армении, Сербии, ОАЭ и других), предупредил эксперт. «Также ряд европейских государств не разрешает въезд россиянам напрямую с туристическим целями (Чехия, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Нидерланды и другие), поэтому напрямую, не из стран Шенгенской зоны, туда въезжать нельзя гражданам РФ даже с Шенгенской туристической визой», — обозначил Соколов.

С его слов, отправляясь в Европу, лучше всего брать с собой наличные евро, а также карты Казахстана или Киргизии. Дело в том, что российские банковские карты там не работают. Исключения составляют карты платежной системы Union Pay трех банков, которые выпускают их и не находятся под санкциями: Газпромбанка, Примсоцбанка, Азиатско-Тихоокеанского банка. «Также многие банкоматы и платежные терминалы в Европе не поддерживают работу с китайской платёжной системой Union Pay — это одна из главных трудностей», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что российские туристы вновь массово устремились в Европу. В апреле 2024 года гендиректор компании Tez Tour Воскан Арзуманов сообщал, что рост продаж путевок по этому направлению вырос примерно на 25 процентов.

