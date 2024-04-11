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16:15, 11 апреля 2024Путешествия

Россияне массово устремились в Европу

НСН: в Tez Tour заявили о росте продаж путевок в Европу на 25 процентов

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Российские туристы массово устремились в Европу. Генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН заявил, что рост продаж путевок по этому направлению вырос примерно на 25 процентов.

При этом, по словам эксперта, популярностью у россиян в основном пользуются страны, куда осуществляется прямой перелет.

«В Европу его нет, но туры активно бронируют, — добавил он. — Никаких препятствий к этому нет. Единственное, туристы внутри страны испытывают определенные неудобства по оплате, но и эти неудобства все туристы с удовольствием проходят».

Специалист отметил, что в список популярных у отечественных путешественников направлений входят Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет.

Ранее российским туристам сообщили о сложностях с подачей документов на французскую визу. Очередь за шенгеном в европейскую страну увеличилась из-за технического сбоя в визовом центре VFS Global.

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      Фариза Бацазова
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