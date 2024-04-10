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17:30, 10 апреля 2024Путешествия

Россиянам заявили о сложностях с подачей документов на французскую визу

TourDom: очередь за французскими визами увеличилась из-за сбоя в визовом центре
СюжетВизы в Европу:

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Российским туристам заявили о сложностях с подачей документов на французскую визу. Об этом пишет портал TourDom.

Очередь за шенгеном в эту европейскую страну увеличилась из-за технического сбоя в визовом центре VFS Global. Россияне уже вторую неделю подряд не могут записаться на подачу документов.

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«Визовые центры продолжают принимать лишь тех людей, кто успел записаться до начала проблем, — пишет издание. — Новые слоты не добавляются, так как это попросту невозможно сделать». При этом неизвестно, когда работа вернется к привычному режиму.

Ранее визовые центры ряда европейских стран приостановили прием документов россиян из-за технического сбоя. Проблемы наблюдаются в учреждениях по меньшей мере 10 стран Шенгенской зоны.

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      Фариза Бацазова
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