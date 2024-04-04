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15:31, 4 апреля 2024Путешествия

Визовые центры ряда европейских стран приостановили прием документов россиян

Визовые центры 10 стран Шенгена приостановили прием документов из-за сбоя

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Визовые центры ряда европейских стран приостановили прием документов россиян из-за технического сбоя. Об этом сообщается на сайте VFS Global.

Проблемы наблюдаются в визовых центрах по меньшей мере 10 стран Шенгенской зоны, в частности Австрии, Болгарии, Венгрии, Хорватии, Швеции, Нидерландов, Финляндии, Словении, Эстонии и Норвегии.

Отмечается, что предоставление услуг, включая подачу документов, запись на прием и отслеживание статуса заявления, временно прекращается. «Мы ценим ваше понимание и терпение в это время, — говорится в сообщении. — Будьте уверены, мы предоставим вам обновленную информацию после завершения технических работ и поможем перенести запись для подачи документов».

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При этом представители организации не сообщают, на какой срок введены ограничения.

Ранее власти Шри-Ланки продлили бесплатный визовый режим для путешественников из семи стран, в том числе для россиян. Пилотный проект по предоставлению бесплатных проездных документов будет действовать до 30 апреля.

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      Фариза Бацазова
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