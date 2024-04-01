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17:26, 1 апреля 2024Путешествия

Шри-Ланка продлила бесплатный визовый режим для россиян

Шри-Ланка на месяц продлила бесплатный визовый режим для туристов из семи стран

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Власти Шри-Ланки продлили бесплатный визовый режим для путешественников из семи стран, в том числе для россиян. Об этом министр туризма страны Харин Фернандо написал в социальной сети Х.

Глава ведомства отметил, что пилотный проект по предоставлению бесплатных проездных документов будет действовать до 30 апреля. За этот месяц правительство окончательно решит, нужно ли вводить такой режим на постоянной основе.

Шри-Ланка начала предоставлять бесплатные визы туристам из России, Китая, Индии, Таиланда, Японии, Индонезии и Малайзии в ноябре 2023 года. Так островное государство захотело привлечь больше иностранных гостей. С начала апреля льготный режим должен был перестать действовать.

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      Мария Борисова
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