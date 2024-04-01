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12:02, 1 апреля 2024Путешествия

Виза в популярную пляжную страну Азии снова стала платной для россиян

АТОР: виза на Шри-Ланку снова стала платной для россиян с 1 апреля
СюжетВизы в Европу:

Фото: Xu Qin / Globallookpress.com

С 1 апреля туристическая виза на Шри-Ланку снова стала платной для россиян. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на посольство этой популярной пляжной страны Азии в Москве.

Уточняется, что Шри-Ланка завершила программу по бесплатной выдаче виз гражданам семи стран, в том числе России, которая действовала с конца ноября 2023 года.

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Как пишет АТОР, для поездки на островное государство россиянам с 1 апреля нужно будет либо получить электронное разрешение на въезд (для этого потребуется карта иностранного банка, стоимость услуги — 50 долларов (около 4,6 тысячи рублей), либо оформить визу по прилете за 60 долларов (около 5,5 тысячи рублей). Визы для детей до 12 лет на Шри-Ланку бесплатные.

О том, что власти Шри-Ланки отказались продлевать выдачу бесплатных виз для туристов из семи государств, стало известно в начале марта 2024 года. В список этих стран входят Россия, Китай, Япония, Индия, Таиланд, Индонезия и Малайзия.

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      Марина Черняк
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