Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:02, 5 марта 2024Путешествия

Шри-Ланка отказалась продлевать выдачу бесплатных виз для россиян

Шри-Ланка отказалась продлевать выдачу бесплатных виз для туристов из семи стран
СюжетВизы в Европу:

Фото: Hendrik Cornelissen / Unsplash

Власти Шри-Ланки отказались продлевать выдачу бесплатных виз для туристов из семи государств. Об этом пишет Daily Mirror.

Речь идет об отдыхающих из России, Китая, Японии, Индии, Таиланда, Индонезии и Малайзии. Министр общественной безопасности популярной курортной страны Азии Тиран Аллес заявил, что пилотный проект по бесплатному въезду подойдет к концу 1 апреля.

Материалы по теме:
«Здесь становишься другим человеком» Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
«Здесь становишься другим человеком»Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
26 июня 2022
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать. Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать.Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
12 марта 2022

После этого путешественникам снова придется платить за визу. Между тем официальных уведомлений о прекращении или продлении программы туроператоры пока не получали.

Отмечается, что в 50 долларов (4,5 тысячи рублей) обойдется оформление электронного разрешения для въезда на Шри-Ланку, в 60 долларов (5,4 тысячи рублей) — получение визы по прилете. Детям до 12 лет визы предоставляются бесплатно.

Ранее стало известно, что россияне стали лидерами по поездкам на Шри-Ланку. В феврале в островное государство прибыли более 30 тысяч туристов из России — они составили 15 процентов от общего притока иностранных путешественников.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Германия раскрыла подробности утечки разговора об атаке на Крымский мост. Мог ли российский шпион участвовать в беседе?

      На Европе обнаружили мало кислорода

      Ранее судимый россиянин нанес ножевые ранения двоим полицейским

      Минобороны России сообщило о поражении двух зенитных ракетных комплексов ВСУ

      Россиянкам перечислили приводящую к скандалу со свекровью одежду

      Стало известно об уничтожении третьего танка Abrams в зоне СВО

      Посол Украины в Германии заявил о шантаже немецких политиков из-за ракет Taurus

      Сальдо прокомментировал использование ВСУ скорой для обстрелов

      Российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29

      В России состоится уникальный концерт в честь 8 Марта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше