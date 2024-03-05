Шри-Ланка отказалась продлевать выдачу бесплатных виз для россиян

Шри-Ланка отказалась продлевать выдачу бесплатных виз для туристов из семи стран

Власти Шри-Ланки отказались продлевать выдачу бесплатных виз для туристов из семи государств. Об этом пишет Daily Mirror.

Речь идет об отдыхающих из России, Китая, Японии, Индии, Таиланда, Индонезии и Малайзии. Министр общественной безопасности популярной курортной страны Азии Тиран Аллес заявил, что пилотный проект по бесплатному въезду подойдет к концу 1 апреля.

После этого путешественникам снова придется платить за визу. Между тем официальных уведомлений о прекращении или продлении программы туроператоры пока не получали.

Отмечается, что в 50 долларов (4,5 тысячи рублей) обойдется оформление электронного разрешения для въезда на Шри-Ланку, в 60 долларов (5,4 тысячи рублей) — получение визы по прилете. Детям до 12 лет визы предоставляются бесплатно.

Ранее стало известно, что россияне стали лидерами по поездкам на Шри-Ланку. В феврале в островное государство прибыли более 30 тысяч туристов из России — они составили 15 процентов от общего притока иностранных путешественников.