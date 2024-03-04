Популярная пляжная страна Азии отменила въездные ограничения для россиян

Мьянма отменила оставшиеся въездные ограничения по коронавирусу

Мьянма отменила въездные ограничения по коронавирусу для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом сообщается на сайте аэропорта Янгона.

Отмечается, что власти популярной пляжной страны Азии сняли оставшиеся противоэпидемические меры 1 марта. Теперь путешественникам больше не требуется по приезде заполнять декларацию о состоянии здоровья и предъявлять страховку с покрытием лечения COVID-19.

Также отдыхающим не нужно предъявлять сертификат о прохождении вакцинации или ПЦР-тест.

Ранее стало известно, что россияне массово устремились на Шри-Ланку в феврале 2024 года и стали лидерами по поездкам в эту азиатскую страну. В последний зимний месяц в островное государство прибыли более 30 тысяч туристов из России, они составили 15 процентов от общего притока иностранных путешественников.

