США снова задумались о борьбе с вмешательством в выборы: палата представителей Конгресса приняла законопроект о реформе некоторых положений американской избирательной системы. Об этом пишет The Hill.

Издание поясняет, что законопроект обязывает власти штатов выделять дополнительные ресурсы для противостояния внешним угрозам, связанным с выборами. Помимо этого, жителям США должны предлагать возможность голосовать по почте или досрочно — за 15 дней до начала выборов. Авторы документа также предлагают создать независимые комиссии для «нарезки» избирательных округов, а день выборов сделать выходным для федеральных служащих.

Сторонники инициативы считают, что это важный шаг для восстановления веры в избирательную систему. Теперь законопроект будет рассматривать сенат. The Hill отмечает, что вряд ли его примут в верхней палате, поскольку подобное уже происходило два года назад.

Вопрос о борьбе с потенциальным вмешательством других стран в американские выборы поднимался неоднократно. В середине января директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Китай активно вмешивался в ноябрьские выборы 2020 года. А директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина утверждал, что не только Китай, но также Россия и Иран пытались повлиять на исход голосования. При этом он отметил, что сам лично не был свидетелем, жертвой или участником каких-либо попыток вмешательства.

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