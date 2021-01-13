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США обвинили Россию, Иран и Китай в попытках повлиять на выборы

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Фото: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Иран и Китай пытались повлиять на американские выборы в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.

«Я смотрел разведданные каждый день: из России, Китая, Ирана и других. И я видел угрозу. Я верю, что все три страны были заинтересованы во вмешательстве и пытались повлиять на наши выборы», — сказал Эванина.

По его словам, Россия первая в списке угроз в связи с выборами, но Китай «также играет в свою игру». При этом он отметил, что сам лично не был свидетелем, жертвой или участником каких-либо попыток вмешательства.

Запланированная на 18 декабря публикация доклада разведывательного сообщества об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года была отложена. По словам главы отдела стратегических коммуникаций нацразведки США Аманды Шох, спецслужбы еще не завершили работу по подготовке доклада.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Местные журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» похитили корреспонденцию демократов и опубликовали ее в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов.

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