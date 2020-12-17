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Разведка США отложила публикацию доклада о вмешательстве в выборы

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Фото: EMILY ELCONIN / Reuters

Глава отдела стратегических коммуникаций нацразведки США Аманда Шох заявила, что публикация доклада разведывательного сообщества об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, запланированная на 18 декабря, отложена. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

Шох уточнила, что спецслужбы еще не завершили работу по подготовке доклада. По информации телеканала Fox News, причиной переноса публикации доклада может быть спор между сотрудниками разведки о необходимости упоминать якобы имеющие место попытки Китая повлиять на ход выборов в США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что представители власти в США прицепятся к чему угодно, чтобы сообщить о вмешательстве Москвы в их избирательный процесс. Он также признался в бессилии перед заявлениями американских политиков.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Местные журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» похитили корреспонденцию демократов и опубликовали ее в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов.

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