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Генпрокурор США рассказал о ходе дела о «вмешательстве» России в выборы

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Фото: ELIJAH NOUVELAGE / Reuters

Генеральный прокурор США Уильям Барр рассказал, что расследование действий ФБР в рамках «российского дела» продолжится и при новой американской администрации. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, прокурор Джон Дарэм был назначен специальным советником по этому делу. Барр рассказал, что расследование будет сосредоточено на действиях агентов ФБР, которые работали над «российским делом».

Генпрокурор добавил, что полномочия были предоставлены, «чтобы дать Дарэму и его команде уверенность в том, что они смогут закончить работу, независимо от того, кто выиграет выборы» президента в США.

В апреле 2019 года спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых одержал победу Дональд Трамп. В докладе говорится о том, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, но существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральным судом Вашингтона было постановлено, что связь «фабрики троллей» с российскими властями также не доказана.

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