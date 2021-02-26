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ФБР предложило 250 тысяч долларов за связанного с Украиной россиянина

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Скриншот: Twitter

Федеральное бюро расследований США (ФБР) предложило вознаграждение объемом до 250 тысяч долларов за информацию о разыскиваемом россиянине Константине Килимнике. Об этом спецслужба сообщила у себя в Twitter.

Указывается, что в 2018 году Килимник пытался подкупить другого человека с целью вмешаться в официальное разбирательство, связанное с предполагаемым внешним участием в американских выборах.

По заявлению ФБР, Килимник работал связующим звеном между украинскими и российскими бизнесменами и политиками и причастен к многомиллионной кампании лоббирования, запущенной украинским государством в США с нарушениями закона. Считается, что при этом он работает на российскую разведку.

В конце января Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело дело о возможном вмешательстве в американские выборы. Ранее в том же месяце США ввели санкции против граждан Украины из-за вероятного вмешательства в выборы. Под них попали четыре организации и семь человек, в том числе депутат Верховной Рады Александр Дубинский и бывший военный прокурор Константин Кулик.

По мнению Штатов, они являются частью связанной с Россией сети влияния, ассоциированной с депутатом Андреем Деркачом. В 2020 году он обнародовал аудиозаписи разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и нынешнего американского лидера Джо Байдена.

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