На Украине завели дело о вмешательстве в выборы США

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело дело о возможном вмешательстве в выборы США. Об этом сообщил глава офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, попытки многих сил испортить отношения Киева и Вашингтона не увенчались успехом.

«Наша позиция здесь принципиальна, и весь мир увидел, какая она, на протяжении этих уже почти двух лет. Мы категорические противники вмешательства в дела любого государства, в том числе противники вмешательства во внутренние дела Украины», — подчеркнул Ермак.

Он рассказал, что по поручению президента Владимира Зеленского государственные органы сделают все, чтобы привлечь к ответственности тех, кто организовывал или принимал участие в подобном вмешательстве.

«Госбюро расследований возбудило уголовное дело. Идет следствие, и мы ждем его результатов, следствие должно дать ответы на очень много вопросов», — отметил Ермак.

Ранее США ввели санкции против граждан Украины из-за вероятного вмешательства в выборы. Под них попали четыре организации и семь человек, в том числе депутат Верховной Рады Александр Дубинский и бывший военный прокурор Константин Кулик. По мнению Штатов, они являются частью связанной с Россией сети влияния, ассоциированной с депутатом Андреем Деркачом. В 2020 году он обнародовал аудиозаписи разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и нынешнего американского лидера Джо Байдена.