В США заметили активное вмешательство Китая в американские выборы

Китай активно вмешивался в выборы президента США, которые прошли в ноябре 2020 года. Такое мнение в своем отчете высказал директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф. Документ был опубликован The Washington Post.

Как заметил Рэтклифф, выводы, сделанные экспертами разведывательного сообщества США, которые занимались анализом влияния Пекина на американские президентские выборы, выглядят недостаточно объективными и в значительной мере были политизированы. По словам директора нацразведки, руководство ЦРУ намеренно преуменьшало в своих документах уровень влияния Китая на избирательный процесс в США, оказывая давление на аналитиков.

Рэтклифф пояснил, что аналитики, занимавшиеся вопросами вмешательства в американские выборы со стороны Китая и России, использовали разную терминологию в ходе своей работы. В результате могло создаться впечатление, что Москва предпринимала активные попытки по влиянию на избирательный процесс в США, в то время как Пекин этого не делал. В действительности же, подчеркнул директор нацразведки, есть все основания утверждать, что Китай тоже вмешивался в выборы в США.

Ранее в январе директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Иран и Китай пытались повлиять на американские выборы в 2020 году. При этом он отметил, что сам лично не был свидетелем, жертвой или участником каких-либо попыток вмешательства.

В декабре прошлого года Рэтклифф заявил, что Россия не может конкурировать с Китаем в степени угрозы безопасности США. Он отметил, что не хочет преуменьшать опасность Москвы для Вашингтона, однако считает Пекин гораздо более сильным противником.