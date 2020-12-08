В США сравнили угрозу от Китая и России

Россия не может конкурировать с Китаем в степени угрозы безопасности США. Пекин и Москву сравнил директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф в эфире телеканала Fox News.

Он объяснил, что у Китая вторая по величине экономика мира, в то время как Россия «не может соревноваться с этим» и не входит в первую десятку. Рэтклифф подчеркнул, что не хочет преуменьшать опасность Москвы для Вашингтона, однако считает Пекин гораздо более сильным противником.

4 декабря Рэтклифф рассказал, что крупнейшая угроза американскому господству за последние 75 лет — это Китай. Он подчеркнул, что Пекин собирается доминировать над Вашингтоном и другими странами в экономической, военной и технологической областях.

Американский политик добавил, что перераспределил ресурсы всех 16 американских разведывательных ведомств на противостояние с Китаем. По его словам, Пекин готовится к неограниченной по времени конфронтации с США в попытке стать новой сверхдержавой.

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