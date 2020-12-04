В США рассказали о крупнейшей угрозе американскому господству

Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф рассказал о крупнейшей угрозе американскому господству за последние 75 лет. Об этом он написал в статье для The Wall Street Journal.

Рэтклифф отметил, что именно Китай сейчас угрожает Соединенным Штатам, а также демократии и свободе во всем мире. Он подчеркнул, что КНР собирается доминировать над США и другими странами в экономической, военной и технологической областях.

Американский политик добавил, что перераспределил ресурсы всех 16 американских разведывательных ведомств на противостояние с Китаем. По его словам, Пекин готовится к неограниченной по времени конфронтации с США в попытке стать новой сверхдержавой.

Ранее Рэтклифф заявил, что Китай представляет большую угрозу для национальной безопасности Америки, чем Россия. Он подчеркнул, что те, кто не согласен с этим, «просто политизируют разведку в собственных интересах».