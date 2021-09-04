Зеленского обвинили в неумелом управлении Украиной

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что президент страны Владимир Зеленский за два с половиной года управления государством не проявил нужных умений. Об этом Азаров сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Экс-премьер Украины подчеркнул, что Зеленский неумело управляет страной. «Ни одного самолета за семь лет не построили, не выкатили, как у нас говорят», — обвинил президента Азаров.

По мнению политика, Зеленский ведет себя, как актер, «вычитывая какие-то вещи, которые ему дают». «То есть за два с половиной года он не освоил ничего, что нужно для управления такой большой страной, как Украина», — подчеркнул бывший премьер государства.

В том же интервью Азаров рассказал, что на Украину стали завозить сало. Он сообщил, что в стране возникли проблемы в сфере мясо-молочного производства.

Ранее Зеленский назвал три главных достижения на посту президента Украины. В их число политик включил субъектность республики, развитие ее инфраструктуры, а также мощную армию.По мнению президента страны, Украина может стать лидером Европы.

