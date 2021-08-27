Зеленский назвал свои успехи в управлении Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил свои ключевые достижения на должности главы государства. К ним политик отнес субъектность республики, развитие ее инфраструктуры, а также мощную армию. Об этом Зеленский рассказал в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

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Субъектность

Зеленский назвал три главных достижения, которых он добился в управлении Украиной. Своим успехом он считает движение страны к субъектности — самостоятельной жизни, при которой на политику страны не влияют внешние игроки. Неправильно, когда граждане жалуются, что сначала находились «под воздействием одних, потом других, третьих».

По мнению главы республики, форум «Крымская платформа», состоявшийся 23 августа в Киеве, также способствовал процессу «субъективизации». На саммит прибыли делегаты из 46 стран, включая девять президентов. Участники встречи подписали декларацию, в которой они осудили «незаконную аннексию Крыма» и прокомментировали возможность введения в отношении России новых санкций.

Я делаю все, чтоб нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтоб считались с нашим мнением, чтоб мы были субъектом, чтоб мы были вместе, чтоб за нас не решали вопросы Владимир Зеленский Фото: Gleb Garanich / Reuters

«Европейская витрина»

К своему второму главному достижению на посту президента Зеленский отнес развитие инфраструктуры Украины. По его мнению, республика обладает значительным потенциалом для того, чтобы стать «европейской витриной». В речи на праздновании Дня Независимости Украины лидер страны подчеркнул, что ее жителей ждет «большое будущее».

Украина может быть европейской витриной, потому что тут и история, и память, и природа, и еда прекрасная, и люди Владимир Зеленский Фото: Gleb Garanich / Reuters

Сильная армия

В качестве еще одного достижения украинский лидер выделил высокий уровень подготовки и оснащенности армии. «У нас сегодня одна из самых сильных армий в Европе», — заявил он. В рамках принятой стратегии кибербезопасности Зеленский поручил создать в стране кибервойска для «сдерживания вооруженной агрессии в киберпространстве и предоставления отпора агрессору».

В рамках телепрограммы Зеленский также рассказал, почему не сдержал слез на военном параде в Киеве, посвященном 30-летию независимости республики. По словам президента страны, его подвела эмоциональность. «Все плакали, все живые люди», — подчеркнул он.

Зеленский занимает пост президента Украины с 20 мая 2019 года. Согласно опросу социологической группы «Рейтинг», жители страны оценили второй год президентства политика хуже, чем первый. Только четыре процента опрошенных, как и в прошлом году, назвали его деятельность «отличной». Число тех, кто оценивает работу лидера Украины как хорошую, уменьшилось за год с 27 до 20 процентов. Оценку «удовлетворительно» президентству Зеленского поставили 37 процентов респондентов.

