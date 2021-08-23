Участники «Крымской платформы» подвели итоги саммита

Участники саммита «Крымская платформа» выпустили декларацию, где подвели итоги мероприятия. Она была опубликована на сайте Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

В документе отмечается, что саммит был создан в качестве координационной площадки для «мирного прекращения временной оккупации Российской Федерацией территории Крыма и Севастополя». «Крымская платформа» выступила с осуждением «незаконной аннексии Крыма», его «милитаризации», «нарушения прав граждан» в регионе и «изменения демографической структуры» полуострова в результате переселения туда российских граждан.

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Участники форума заявили о возможности введения в отношении российской стороны новых санкционных мер, «если это понадобится и действия России будут требовать этого». Они также договорились о совместном противостоянии «новым вызовам и гибридным угрозам», вызванным «продолжающейся милитаризацией Крыма».

Кроме того, саммит призвал Россию «выполнять свои обязательства как государства-оккупанта» и обеспечить беспрепятственный доступ на полуостров для миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в республике. При этом Москву пригласили к участию в саммите для прекращения «временной оккупации» Крыма.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа с международными партнерами в рамках «Крымской платформы» поможет «заставить Россию сесть за стол переговоров», а принятия итоговой декларации «создаст крепкий политический фундамент» для работы по «возвращению» Крыма.