Посол России в Германии: вопрос о принадлежности Крыма был окончательно решен в 2014 году

Никакие «платформы» не убедят жителей Крыма изменить решение о вхождении полуострова в состав Российской Федерации. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, его слова опубликованы на сайте посольства.

По мнению Нечаева, вопрос о принадлежности Крыма был окончательно решен в 2014 году. «Жители полуострова не приняли государственный переворот на Украине, воспользовались закрепленным в Уставе ООН правом на самоопределение и в ходе мирного и демократического вотума высказались в пользу вступления в состав Российской Федерации», — сказал он.

Посол заявил, что 93 процента крымчан положительно оценивают воссоединение полуострова с Россией. Он подчеркнул, что провокационное проведение саммита «Крымская платформа» в Киеве — это посягательство на территориальную целостность России. «Это вызывает глубокое сожаление и создает дополнительное обременение для развития двусторонних отношений», — заключил Нечаев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на саммите заявил о готовности приложить все усилия для «возвращения» Крыма и выразил надежду, что работа с международными партнерами в рамках саммита сможет «заставить Россию сесть за стол переговоров». «Сегодня, 23 августа, мы начинаем обратный отсчет до освобождения нашего полуострова. Оккупация началась в Москве, а закончится в Киеве», — подчеркнул он.