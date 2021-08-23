В Крыму отреагировали на планы Зеленского принять декларацию по полуострову

Следует помнить, что в 2014 году был проведен референдум с высокой явкой избирателей, на котором подавляющее большинство крымчан поддержали воссоединение полуострова с Россией. Так сенатор Сергей Цеков в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал готовящееся принятие международной декларации по Крыму, подписание которой в рамках проходящего в Киеве саммита «Крымская платформа» анонсировал украинский президент Владимир Зеленский.

«В 2014 году Крым самоопределился, что один день мы были независимым государством, это было 17 марта 2014 года. Как независимое государство мы обратились к России с просьбой принять нас в свой состав. Россия согласилась. Мы сделали все в соответствии с нормами международного права. Мы опирались на право народа на самоопределение. И мы самоопределились. Поэтому никакого возврата ни на каких "платформах" в состав Украины не будет», — сказал российский политик.

Он также выразил мнение, что результат деятельности «Крымской платформы» окажется обратным «тому смыслу, который в нее закладывают».

«Пройдет какое-то время, и Украина сядет за стол переговоров с Россией, но только по одной теме: по теме признания Крыма составной частью России и улучшения двусторонних отношений. Это неизбежный путь», — отметил сенатор, подчеркнув, что «возврата Крыма ни при каких условиях […] в состав Украины не будет».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский анонсировал принятие международной декларации по Крыму, которая «создаст крепкий политический фундамент» для работы в данном направлении.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и посчитали воссоединение региона с Россией аннексией. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.