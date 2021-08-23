Россия
 
Последние новости
Зеленский пригласил Россию на «Крымскую платформу»
Доктор Мясников перечислил способы для сохранения здоровья детей
Азия заработает триллионы долларов на спасении планеты
В Подмосковье нашли «халяльный поселок» для мусульман 
Вооруженный ножом россиянин задержан за попытку ограбления банка
Польша отгородится от Белоруссии забором из-за нелегальных мигрантов
Театр Ермоловой будет судиться с уволенными актерами после жалобы Путину
Оценена эффективность нового препарата против коронавируса
«Талибан» пригрозил США военным ответом на несвоевременный вывод войск
Бывший спецназовец ГРУ рассказал о «Красных дьяволах» талибов
Новости партнеров
Прослушать новость

В Крыму отреагировали на планы Зеленского принять декларацию по полуострову

Сенатор от Крыма Цеков прокомментировал планы Зеленского принять декларацию по полуострову
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Офіс Президента України

Следует помнить, что в 2014 году был проведен референдум с высокой явкой избирателей, на котором подавляющее большинство крымчан поддержали воссоединение полуострова с Россией. Так сенатор Сергей Цеков в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал готовящееся принятие международной декларации по Крыму, подписание которой в рамках проходящего в Киеве саммита «Крымская платформа» анонсировал украинский президент Владимир Зеленский.

«В 2014 году Крым самоопределился, что один день мы были независимым государством, это было 17 марта 2014 года. Как независимое государство мы обратились к России с просьбой принять нас в свой состав. Россия согласилась. Мы сделали все в соответствии с нормами международного права. Мы опирались на право народа на самоопределение. И мы самоопределились. Поэтому никакого возврата ни на каких "платформах" в состав Украины не будет», — сказал российский политик.

Как Россия плакала по Михаилу Кругу и запускала «Фабрику звезд»
Читать

Он также выразил мнение, что результат деятельности «Крымской платформы» окажется обратным «тому смыслу, который в нее закладывают».

«Пройдет какое-то время, и Украина сядет за стол переговоров с Россией, но только по одной теме: по теме признания Крыма составной частью России и улучшения двусторонних отношений. Это неизбежный путь», — отметил сенатор, подчеркнув, что «возврата Крыма ни при каких условиях […] в состав Украины не будет».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский анонсировал принятие международной декларации по Крыму, которая «создаст крепкий политический фундамент» для работы в данном направлении.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и посчитали воссоединение региона с Россией аннексией. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зеленский начал «обратный отсчет до освобождения Крыма»
В Киеве начался саммит «Крымская платформа»
Зеленский рассказал о боящейся России Европе