Зеленский начал «обратный отсчет до освобождения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на открытии основной части саммита «Крымская платформа». Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

Он заявил о готовности приложить все усилия для «возвращения» Крыма и выразил надежду, что работа с международными партнерами в рамках саммита сможет «заставить Россию сесть за стол переговоров». Зеленский также анонсировал принятие международной декларации по Крыму, которая «создаст крепкий политический фундамент» для работы в данном направлении.

«Сегодня, 23 августа, мы начинаем обратный отсчет до освобождения нашего полуострова. Оккупация началась в Москве, а закончится в Киеве», — добавил Зеленский.

Ранее стало известно, что в стартовавшем в понедельник саммите «Крымская платформа» принимают участие все государства Европейского союза (ЕС) и НАТО, а также страны Группы Семи (G7), Люблинский треугольник (Украина, Литва, Польша), Ассоциированное трио (Украина, Грузия, Молдова) и страны Нормандского формата (за исключением России).

Проведение подобного мероприятия инициировал Владимир Зеленский. По его мнению, оно позволит скоординировать усилия международного сообщества, направленные на возвращения Крыма под юрисдикцию Украины.