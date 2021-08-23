Зеленский рассказал о боящейся Россию Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры отказались от участия в саммите «Крымской платформы», который пройдет в Киеве 23 августа, потому что боятся Россию. Он рассказал об этом в интервью телеканалу «Украина», которое вышло в эфир в воскресенье, 22 августа.
Украинский лидер отметил, что многие лидеры стран Запада сочувствуют Украине и поддерживают ее и вместе с этим боятся Россию. По мнению президента, из-за страха они отказались от форума.
Офисы «деоккупации»
Также Зеленский заявил, что офисы «Крымской платформы», которые будут работать над «деоккупацией» полуострова, будут действовать не только на территории Украины, но и в ряде других стран.
Украинский лидер отметил, что свое участие в саммите подтвердили 45 стран, которые намерены подписать декларацию по его результатам. Однако документ является открытым, поэтому другие государства тоже смогут присоединиться к этой декларации. Зеленский добавил, что некоторые страны не смогут принять участие в «Крымской платформе» из-за «давления России».
Приглашение России
В январе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил Россию принять участие в саммите проекта «Крымская платформа». Он пояснил, что тема переговоров будет одна — «модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории». «Никаких других вопросов мы с ними обсуждать не будем. Приглашаю!» — заявил Кулеба. Позже он опроверг свои же слова, заявив, что Киев не приглашал представителей России к участию в саммите, но готов к диалогу о Крыме.
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что ситуация с приглашением России на украинский саммит «Крымская платформа» напоминает цирк.
После этого российские эксперты, политологи и парламентарии призвали зарубежных коллег не принимать участие в саммите проекта «Крымская платформа» и игнорировать его.
Среди подписавших письмо с призывом игнорировать саммит оказались сенатор Алексей Пушков, лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко Алексей Громыко, и другие эксперты, в том числе политологи и экономисты. В тексте говорится, что саммит направлен на разжигание «враждебности в отношении России», а также ведет к конфронтации и конфликту в Черноморско-Азовском регионе.
«Радостный» прием
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жители Крыма с радостью воспримут возвращение украинской власти на полуостров. По словам Зеленского, Россия давно «информационно работала» с крымчанами. «И паспортизация, и телевизор, и люди, которые приезжали. Я помню еще с "Квартала" — из звезд мы были единственные украинские. Однако местные жители все равно не считали себя русскими, говорили, что они — крымчане», — заявил президент. Он считает, что теперь жители полуострова «поняли, что произошло». «Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму. С радостью, поверьте мне. Даже те, кто в душе с "октябрятским значком", кто его где-то спрятал, — и они все равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь», — предрек Зеленский.
Крымская платформа
Саммит «Крымская платформа» пройдет на Украине 23 августа. Идею мероприятия выдвинул украинский президент Владимир Зеленский с целью разъяснить украинцам, крымчанам и мировому сообществу, что и почему произошло на крымском полуострове в 2014 году.
Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает это оккупацией.