В Кремле назвали саммит «Крымская платформа» антироссийским

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал антироссийским и недружественным Москве мероприятием саммит «Крымская платформа», инициированный украинскими властями. Об этом сообщают «Известия».

«Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма», — заявил Песков.

Ранее 23 августа стало известно, что в Киеве начался инаугурационный саммит «Крымская платформа». Участие в нем подтвердили 46 стран и международных организаций.

Идея проведения такого мероприятия принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Цель саммита — разъяснить украинцам, крымчанам и мировому сообществу, что и почему произошло на полуострове в 2014 году. По словам украинского лидера, такой формат является «серьезной площадкой» для решения различных проблем на территории Крыма.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «Крымскую платформу» очередным шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».