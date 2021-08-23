Россия
 
Последние новости
«Талибан» пригрозил США военным ответом на несвоевременный вывод войск
В Подмосковье нашли «халяльный поселок» для мусульман 
Вооруженный ножом россиянин задержан за попытку ограбления банка
Польша отгородится от Белоруссии забором из-за нелегальных мигрантов
Театр Ермоловой будет судиться с уволенными актерами после жалобы Путину
Оценена эффективность нового препарата против коронавируса
В ОДКБ высказали опасения из-за возможности гражданской войны в Афганистане
Турецкий политик назвал главную угрозу от Афганистана
Бывший спецназовец ГРУ рассказал о «Красных дьяволах» талибов
Глава ассоциации по деловой этике назвала недопустимой встречу Меркель в Киеве
Новости партнеров
Прослушать новость

В Кремле назвали саммит «Крымская платформа» антироссийским

Дмитрий Песков назвал саммит «Крымская платформа» антироссийским
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Alexei Nikolsky / Sputnik / Kremlin / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал антироссийским и недружественным Москве мероприятием саммит «Крымская платформа», инициированный украинскими властями. Об этом сообщают «Известия».

«Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма», — заявил Песков.

Ранее 23 августа стало известно, что в Киеве начался инаугурационный саммит «Крымская платформа». Участие в нем подтвердили 46 стран и международных организаций.

Идея проведения такого мероприятия принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Цель саммита — разъяснить украинцам, крымчанам и мировому сообществу, что и почему произошло на полуострове в 2014 году. По словам украинского лидера, такой формат является «серьезной площадкой» для решения различных проблем на территории Крыма.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «Крымскую платформу» очередным шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить