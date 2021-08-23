Украина сочла «деоккупацию» Крыма способом восстановить «глобальные правила»

Возвращение Крыма в состав Украины позволит миру вернуться к «обязательным глобальным правилам» международной политики и восстановить безопасность в регионе. Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы Офиса президента республики Михаил Подоляк.

По его словам, спустя семь лет после присоединения полуострова к России многие страны решили, что «Украина проиграла» и тема «аннексии» была забыта. «Так вот, это совершенно не так. Сегодня официально этот "депрессивный период" закончился», — заявил Подоляк.

Материалы по теме А в Киеве дядька. 30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми? Просили подождать. Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?

Он также счел, что запуск «Крымской платформы» — международной площадки по «деоккупации» полуострова — «реальным форматом», способным решить проблему в интересах Украины. «Через многоуровневую цепочку юридических, экономических, политических и гуманитарных шагов, история в итоге точно придет к правильному финалу», — заверил чиновник.

Саммит «Крымская платформа» начался в Киеве 23 августа. В нем принимают участие 46 стран и международных организаций. На его открытии Зеленский заявил, что главная цель площадки — «заставить Россию сесть за стол переговоров» и добиться возращения полуострова.

Российские власти критикуют создание «Крымской платформы», указывая на угрозу территориальной целостности страны. Глава МИД России Сергей Лавров назвал мероприятие «шабашем», на котором Запад будет продолжать взращивать «неонацистские, расистские настроения» современной украинской власти.