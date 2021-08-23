Зеленский пригласил Россию на «Крымскую платформу»

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию присоединиться к «Крымской платформе» — международной площадке по «деоккупации» полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, Москва должна «исправить свою историческую ошибку» и вернуть полуостров под контроль Киева. «Российская Федерация, которая, конечно, не участвовала в саммите, но так активно обсуждала, комментировала, реагировала, была настолько активной, что создалось впечатление, будто она полноценный участник», — сказал Зеленский.

Саммит «Крымская платформа» начался в Киеве 23 августа. В нем принимают участие 46 стран и международных организаций. На его открытии Зеленский заявил, что главная цель площадки — «заставить Россию сесть за стол переговоров» и добиться деоккупации полуострова.

Российские власти критикуют создание «Крымской платформы», указывая на угрозу территориальной целостности страны. Глава МИД России Сергей Лавров назвал мероприятие «шабашем», на котором Запад будет продолжать взращивать «неонацистские, расистские настроения» современной украинской власти.