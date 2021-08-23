Литва пообещала работать над усилением санкций против России

Власти Литвы будут работать над усилением санкций против России до тех пор, пока она не вернет Крымский полуостров под контроль Украины. С таким обещанием выступил президент республики Гитанас Науседа на саммите «Крымская платформа», сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, вопрос «деоккупации» полуострова еще долго будет оставаться в числе главных для мирового сообщества, которое так или иначе продолжит добиваться защиты прав крымчан. «Литва никогда не признает оккупацию Крыма. Для каждого литовца чрезвычайно понятно, что Крым — это неотъемлемая часть независимой Украины», — сказал Науседа.

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Он добавил, что Вильнюс также поддержит любые усилия Киева в укреплении своей государственности, проведении рыночных реформ и усилении верховенства права. «Мы все остаемся преданными сторонниками украинской территориальной целостности и суверенитета», — заключил президент.

Саммит «Крымская платформа» начался в Киеве 23 августа. В нем принимают участие 46 стран и международных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главная цель площадки — «заставить Россию сесть за стол переговоров» и добиться деоккупации полуострова.

Российские власти критикуют создание «Крымской платформы», указывая на угрозу территориальной целостности страны. Глава МИД России Сергей Лавров назвал мероприятие «шабашем», на котором Запад будет продолжать взращивать «неонацистские, расистские настроения» современной украинской власти.