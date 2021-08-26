Зеленский объяснил свои слезы на Дне независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему у него выступили слезы на параде в День независимости Украины, который праздновали в стране 24 августа. Многие люди также не сдержали чувств, рассказал он в интервью телеканалу «1+1».

Во время просмотра театрализованного действия об истории Украины, в которое включили важные периоды развития страны, Зеленский прослезился. Свои чувства он объяснил эмоциональностью.

«Все плакали, все живые люди», — подчеркнул он.

В этом же интервью Зеленский перечислил главные достижения в своем президентстве. К ним он отнес движение Украины к субъектности, развитие инфраструктуры, а также достойный уровень подготовки и оснащенности армии. По мнению Зеленского, у страны есть потенциал стать «европейской витриной».

24 августа на Украине прошел военный парад в честь 30-летия независимости республики. На нем присутствовали президент страны Владимир Зеленский, а также его предшественники и представители иностранных государств. В праздничном мероприятии поучаствовали более пяти тысяч военных, 100 летательных аппаратов и 400 единиц вооружения и техники. Также во время парада в центре Киева промаршировали военнослужащие государств-членов НАТО.