Во время парада в Киеве неизвестный попытался совершить самосожжение

Во время военного парада в центре Киева неизвестный мужчина поджег себя

Во время военного парада в центре Киева неизвестный попытался совершить самосожжение. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Спасти мужчину удалось очевидцами происшествия и полицейским. Они потушили огонь с помощью воды и верхней одежды.

Отмечается, что мужчина не успел сильно пострадать. Причины его поступка остаются неизвестными.

24 августа на Украине состоялся военный парад в честь 30-летия независимости республики. Его посетили президент страны Владимир Зеленский, а также его предшественники и представители иностранных государств. В праздничном мероприятии приняли участие более пяти тысяч военных, 100 летательных аппаратов и 400 единиц вооружения и техники. Кроме того, во время парада в центре украинской столицы промаршировали военнослужащие государств-членов НАТО.

