На Украине подвели итоги 30 лет независимости

На Украине 24 августа отмечается 30-летие независимости страны. «Лента.ру» пообщалась с бывшим украинским политиком, членом Совета Федерации России Сергеем Цековым, украинским политологом Андреем Мишиным и экс-депутатом Верховной Рады Алексеем Журавко, которые попытались подвести итоги, описать потери и достижения страны за эти годы.

Разрушенное сельское хозяйство, развал промышленности и науки

По мнению Сергея Цекова, как бы ни пытались власти показать позитивный результат своей независимости, получается это слабо — он считает, что за 30 лет Украина так и не сумела состояться как государство.

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«Это страна сплошных ошибок, которые как начались в 1991-м, так и продолжаются. Все это время власти пытались сформировать украинскую нацию, но, несмотря на то, что вот уже 30 лет они воюют с русским языком, культурой, историей, никаких значимых успехов достигнуто не было. Идет борьба между теми, кто хотел бы нормальную украинскую нацию и нацистами. И нацисты побеждают, — полагает политик. — Даже несмотря на то, что непосредственно во власти их нет, они имеют сильное влияние на происходящее в Украине».

Среди неудач страны Цеков также отметил потерю Крыма и выразил уверенность в том, что Украина продолжит лишаться территорий. Не меньшие проблемы наблюдаются и в экономике государства, которая неуклонно падает, несмотря на все усилия властей.

«Я очень пытаюсь вспомнить хоть что-то позитивное, хоть одно достижение, но не могу. Только полный развал в промышленности, в науке. То же и в сельском хозяйстве, несмотря на то, что в стране очень богатые и плодородные земли. Но стоит заехать куда-то в села — увидим развал. Идентичная ситуация в социальной сфере, которая начала разрушаться еще в 90-е годы: исчезают детские сады, дома культуры, врачебные амбулатории. Все разрушается», — добавил сенатор.

Преодоление кризисов как национальная идея

Андрей Мишин согласился, что последние годы стали далеко не самыми простыми для страны, но уверен: история Украины в последние 30 лет — это не только поражения, но и победы.

«30 лет назад Украину как бы выпустили из большой и когда-то дружной семьи в свободное плавание. Но пройдя через моря трудностей и жестоких кризисов мы все еще плывем, а иногда даже улыбаемся — это точно позитив, — считает политолог. —Вместе с тем, у Украины, как и у любой молодой страны, есть родовая травма — Чернобыль. В 90-х это заставило украинских политиков и дипломатов просить о помощи у всего мира. К счастью, теперь травма рассосалась, и это отлично. Но теперь у нас другие проблемы, а власть просит у Запада деньги на решение новых кризисов».

Главным, по мнению Мишина, остается то, что пройдя через все геополитические разломы, гражданскую войну, массовое обеднение граждан, украинцы остаются открытыми и добрыми людьми, с надеждой смотрящими в будущее, которое обязательно будет светлым.

Праздник со слезами на глазах

По мнению Алексея Журавко, празднование 30-летия независимости и торжественный парад — символ глумления и лицемерия.

«Самое страшное, что там произошло, — ложь, паскудство и глумление над тем, что своими руками сотворила украинская власть. Они глумились над погибшими детьми Донбасса, Минскими соглашениями, нищими и голодающими людьми. Я увидел риторику войны, которая будет длиться и дальше, русофобию, демонстрацию того, что не оставят в покое ни Крым, ни Донбасс. Особенно мне бросился в глаза один эпизод: сценка, где ребенок бежал с цветами к ВСУ, которые продолжают обстреливать Донбасс, своих же граждан. Там гибнут дети и взрослые, матери и отцы, но эта картина со слезами — полнейшее лицемерие», — подчеркнул политик.

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Бывший депутат Верховной Рады отметил, что несмотря на то, что в этот день Украина празднует свою независимость, именно эта независимость была утрачена и продолжает исчезать, как и само государство.

«Появляется все больше нищих и голодающих людей, с поразительной скоростью умирает экономика, разворовываются и распродаются земли, уничтожаются производства и рабочие места. В человеческом ресурсе Украина умирает. Достижений в международных площадках у нас тоже нет — рассорились со всеми. Страну продолжают использовать в грязных инсинуациях против России, что тоже только вредит», — считает Журавко.

Политик убежден, что день независимости на Украине напоминает только о смертях, уничтожении страны, огромном человеческом горе, растущей смертности и постоянном вранье высших управленцев.

«С чем нам себя поздравлять? С гробами, которые каждый день идут в города Украины? С клубникой, унитазами и людьми в трудовом рабстве в Европе? Открыли они окно. Неужели в этом победа? Владимир Зеленский не выполнил Минские соглашения, наврал не только гражданам своей страны, но и международному сообществу. С чем его поздравлять, если даже парад начинается с нацистского лозунга "Слава Украине, героям слава"? Города мертвых сегодня растут, а живых — умирают. Моя любимая Херсонская область становится меньше с каждым днем. Так с чем поздравлять? С глумлением над историей, над советским солдатом, защитившим нас от фашистов? Это уничтожается. А нацизм, убивающий страну, превозносится. Я не могу найти в этом смысла, как и многие мои соотечественники», — сказал собеседник «Ленты.ру».

По мнению Журавского, в этот день Зеленский и его сподвижники поздравляют Украину со смертью, трагедией целого украинского народа, который так любят на словах. Он уверен: людей и дальше будут использовать как пушечное мясо в ненужных им битвах, будут обворовывать и принижать так же, как и все последние 30 лет.

«Нас поздравляют с тем, что по живому, ножом, разделяются наши родственные узы, убиваются братские и соседские отношения. Это — поздравление со смертью, что, как я считаю, большой грех», — заключил политик.

Утром 24 августа в центре Киева стартовал военный парад в честь 30-летия независимости Украины. Мероприятие началось с поднятия государственного флага и выступления президента Украины Владимира Зеленского. Парад посетили бывшие главы республики Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также представители иностранных государств.