Захарова «по-братски» дала совет Зеленскому

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому «не позориться» с названием саммита «Крымская платформа». Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Она прокомментировала прошедший на Украине форум и «по-братски» дала Зеленскому совет не проводить мероприятия, названные в честь зарубежных населенных пунктов.

«Что дальше? В Киеве пройдут заседание Севастопольской обсерватории по правам человека, Алуштинский симпозиум коренных народов, Коктебельская вечеринка в честь джазового фестиваля в Коктебеле или Бахчисарайский конгресс фонтанов им. Олександра Пушкина?» — добавила дипломат.

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Захарова также вспомнила о принятом накануне саммита законе «О коренных народах Украины» и назвала его «одним из самых вопиющих актов этногражданской сегрегации со времен законов Джима Кроу».

«Глупо и наивно полагать, что очередная подписанная украинским президентом националистическая береста (которая к тому же противоречит и международной правозащитной практике) сможет что-то изменить в лучшую сторону», — подчеркнула она.

Ранее украинский политолог Олег Хавич в беседе с «Лентой.ру» посоветовал не относиться серьезно к «Крымской платформе». По его мнению, Зеленский использовал форум в качестве «одноразового пиар-мероприятия» по случаю Дня независимости республики.

Саммит «Крымская платформа» состоялся 23 августа. По итогам мероприятия его участники выпустили декларацию, в которой осудили «незаконную аннексию Крыма» и заявили о возможности введения в отношении Москвы новых санкций.