Оценены перспективы использования «Крымской платформы» украинскими властями

Саммит «Крымская платформа» не является инструментом украинской политики, которому уготована длительная жизнь. Об этом украинский политолог Олег Хавич заявил в беседе с «Лентой.ру».

Он оценил перспективы и потенциал форума в качестве инструмента в руках украинских властей. Хавич посоветовал не относиться серьезно к саммиту и подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский использовал такой формат в качестве «одноразового пиар-мероприятия» по случаю Дня независимости республики.

«К подобному выводу я прихожу, глядя на различные инициативы Зеленского за последние два года. Достаточно вспомнить тот же миллиард деревьев или новый город на берегу Черного моря, который станет примером европейскости для соседнего Крыма», — добавил эксперт. Логику подобных проектов украинского лидера он решил объяснить с помощью пословицы. «То есть прокукарекать, а там хоть не рассветай», — отметил Хавич.

Он также оценил вероятность новых санкций западных стран после заседаний «Крымской платформы». По его мнению, саммит может стать лишь формальным поводом для новых санкционных мер, однако не сможет непосредственно повлиять на разработку и принятие ограничений.

Даже если санкции введут, то считать их причиной какие-то очередные вопли или плачи из Киева я бы не стал Олег Хавич украинский политолог

К чему пришла «Крымская платформа»

По итогам саммита, который состоялся 23 августа, его участники выпустили декларацию. В ней подчеркивается, что форум был создан в качестве координационной площадки для «мирного прекращения временной оккупации Российской Федерацией территории Крыма и Севастополя».

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Участники «Крымской платформы» выступили с осуждением «незаконной аннексии Крыма», его «милитаризации» и «нарушения прав граждан» в регионе, а также подвергли критике «изменение демографической структуры» полуострова в результате переселения туда российских граждан. Они также заявили о возможности введения в отношении Москвы новых санкций, «если это понадобится и действия России будут требовать этого».

Как отреагировала на идею саммита российская сторона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «Крымскую платформу» недружественной и антироссийской. По его словам, в Кремле «категорически не приемлют» утверждения, которые высказывались в ходе саммита в отношении Крыма.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что в Москве сделают выводы из декларативной позиции стран-участниц «Крымской платформы». Она также высказала удивление по поводу отказа представителей западных государств посетить сам полуостров. «Потому что это главный вопрос, который возникает: если вы говорите о Крыме, почему вы там ни разу не были?» — добавила дипломат.

Глава республики Сергей Аксенов счел нелогичным решение Украины провести подобный саммит. Он подчеркнул, что у Киева нет шансов и возможностей вернуть контроль над Крымским полуостровом, а подобные мероприятия являются лишь попыткой показать украинцам, что власти страны «якобы что-то делают, чтобы там что-то вернуть назад».