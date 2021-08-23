Аксенов оценил организацию Украиной саммита «Крымская платформа»

Проведение Украиной саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Киева нет шансов и способов вернуть контроль над Крымом. Так мероприятие оценил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала Россия 24, передает РИА Новости.

По словам Аксенова, Украина пытается показать жителям, что власти «якобы что-то делают, чтобы там что-то вернуть назад».

20 августа российские политологи, эксперты и парламентарии призвали зарубежных коллег не посещать саммит. По их словам, в 2014 году население Крыма на референдуме легитимно выбрало воссоединение с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил нежелание лидеров стран Европы приезжать на мероприятие страхом перед Россией. По его словам, многие из них сочувствуют Украине, однако из-за боязни отправили вместо себя представителей отдельных ведомств и министерств.

Саммит «Крымская платформа» состоится на Украине 23 августа. Его предложил провести украинский президент Владимир Зеленский с целью разъяснить украинцам, крымчанам и мировому сообществу, что и почему произошло на крымском полуострове в 2014 году.