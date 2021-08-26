Зеленский в прямом эфире ответит на вопросы известных украинских деятелей

Зеленский пообщается с известными украинскими деятелями и ответит на их вопросы

По случаю празднования 30-летия независимости Украины президент Владимир Зеленский проведет открытый разговор с участниками и зрителями ток-шоу «Право на власть». Об этом сообщается на сайте телеканала «1+1».

Материалы по теме Триумф патриотизма. На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия? А в Киеве дядька. 30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?

По информации анонса, украинский лидер в прямом эфире ответит на вопросы известных украинских деятелей. В частности, в беседе с президентом примут участие олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк, бывший министр правительства республики Дмитрий Дубилет и известный украинский предприниматель Андрей Федоров

Ожидается, что главными темами беседы станет судьба поколений независимой Украины, историческое развитие страны и планы на будущее. Посмотреть передачу можно будет на канале 26 августа в 20:45 (время совпадает с московским).

24 августа на Украине прошли празднования в честь 30-летия независимости страны. В центре Киева прошел военный парад. Мероприятие посетили бывшие главы республики Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также представители иностранных государств. В шествии приняли участие иностранные войска, в том числе государств-членов НАТО.

Во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю 30-летия независимости республики Зеленский подписал указ о праздновании Дня украинской государственности. По его словам, зарождение украинской государственности будут отмечать в День крещения Киевской Руси, 28 июля.