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Лавров пошутил о планах Зеленского «приватизировать» празднование Нового года

Глава МИД Лавров: скоро Зеленский решит, что Новый год отмечать можно только на Украине
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Фото: МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского об учреждении празднования в республике Дня украинской государственности в День крещения Руси. Заявление процитировала официальный представить МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По словам Лаврова, мнение о том, что украинская государственность зародилась в день Крещения Киевской руси, некорректно, так как крестили тогда русские земли. Министр выразил уверенность в том, что это не последний курьез украинских властей в деле утверждения национальной идентичности страны.

«На днях было сказано, что они (украинцы — прим. «Ленты.ру») приватизировали День крещения Руси. Может, скоро господином Зеленским будет решено, что Новый год отмечать можно только на Украине, потому что остальное — это не украинское», — пошутил Лавров про будущие планы украинского лидера.

24 августа на Украине прошли празднования в честь 30-летия независимости страны. В центре Киева прошел военный парад. Мероприятие посетили бывшие главы республики Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также представители иностранных государств. В шествии приняли участие иностранные войска, в том числе государств-членов НАТО.

В честь праздника Зеленский во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю 30-летия независимости республики подписал указ о праздновании Дня украинской государственности. По его словам, зарождение украинской государственности будут отмечать в День крещения Киевской Руси, 28 июля. Он пообещал, что этот день будет нерабочим.

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