На Украине увидели «плохой сигнал» в «Крымской платформе»

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Олег Волошин увидел плохой сигнал для Украины в составе делегатов на «Крымской платформе». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Парламентарий отметил, что замена представителей ведущих западных стран на саммите продемонстрировала неготовность союзников говорить о проблемах полуострова. Так, не приехал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, вместо него республику представлял министр-делегат внешней торговли Франк Ристер. Великобритания, которая казалась Киеву «ключевым куратором команды Зеленского на Западе» прислала вместо министра обороны «какую-то девушку», фактически занимающую должность замглавы внешнеполитического ведомства (министр по делам Европейского соседства и Америки Министерства иностранных дел Венди Мортон — прим. «Ленты.Ру»).

«Все это очень плохой сигнал для Киева и обнадеживающий для Москвы: даже самые рьяные критики Кремля на Западе не считают изменение статус-кво вокруг Крыма реалистичной задачей. И ссылки на афганский форс-мажор, заставивший поменять планы, в данном случае не работают. Ведь если цель была доказать принадлежность крымского вопроса к числу первоочерёдных в мировой повестке, то по факту вышло ровно наоборот», — заключил Волошин.

Ранее журналистка французской газеты Le Figaro Анна Дарроман заявила, что Западу не интересен Крым. Она отметила, что Украина всячески пытается напомнить о своей независимости и поднять вопрос полуострова, в том числе сбором саммита «Крымская платформа», однако союзники не рассматривают его в международной повестке.

