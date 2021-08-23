Украинский политолог рассказал о «пощечине» Украине от Венгрии

Выступление президента Венгрии Яноша Адера на саммите «Крымская платформа» стало «пощечиной» для Украины. Об этом украинский политолог Олег Хавич рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Он прокомментировал речь венгерского лидера, который во время форума раскритиковал языковое законодательство Украины, запрещающее обучение на любом другом языке, кроме украинского, и принуждающее граждан к использованию «мовы» в ряде сфер.

«Это была достаточно серьезная пощечина Украине, потому что сейчас в стране проходят именно эти процессы, которые касаются в том числе и венгерского меньшинства, являющегося автохтонным», — объяснил эксперт.

Выступая на «Крымской платформе», Адер заявил, что языковая политика Киева не является демократичной и не делает украинцам чести как титульной нации. «Кто изучает свой язык, оказывается под угрозой штрафа. Это противоречит идеалам демократии», — подчеркнул он.

С июля 2019 года на Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он обязывает жителей страны использовать «мову» в органах государственной власти и местного самоуправления, учебных заведениях, больницах и сфере обслуживания.

