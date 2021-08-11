На Украине сочли угрозой национальной безопасности русские фильмы без дубляжа

Русскоязычные фильмы и сериалы без дубляжа на украинском представляют угрозу национальной безопасности и должны исчезнуть с телеканалов. С таким заявлением выступил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, сообщает «Страна.ua».

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В своих рассуждениях омбудсмен сослался на решение Конституционного суда (КС) республики, который признал соответствующие требования властей законными. Чиновник подчеркнул, что сейчас не все украинские телеканалы выполняют это предписание, и напомнил о наличии у государства механизмов принуждения на этот счет. «Это касается всех, и уполномоченных, и Нацсовета и Совета нацбезопасности и обороны (СНБО)», — сказал Креминь.

В 2019 году на Украине начал действовать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предусматривает обязательное использование «мовы» в органах государственной власти и местного самоуправления, учебных заведениях, больницах, сфере обслуживания, а также средствах массовой информации.

Отдельные положения закона в период избирательной кампании критиковал действующий президент страны Владимир Зеленский, а позже и депутаты из «Слуги народа». Представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» пытались оспорить его КС, однако 14 июля суд признал все пункты документа соответствующим основному закону.