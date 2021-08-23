Президент Венгрии осудил языковую политику Украины

Языковая политика Украины противоречит идеалам демократии и не делает чести украинцам как титульной нации. Об этом заявил президент Венгрии Янош Адер, выступая на саммите «Крымская платформа», его слова передает РИА Новости.

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Речь идет о законе, который запрещает работникам разных публичных сфер на украинской территории обращаться к своим клиентам на любом языке, кроме украинского. За нарушение этого закона работодатель должен выплатить штраф в размере 300 долларов США в национальной валюте (гривнах). Под эти ограничения попали также носители венгерского языка.

Адер выразил надежду, что «Украина сможет обеспечить безопасное будущее для всех своих граждан». «Кто изучает свой язык, оказывается под угрозой штрафа. Это противоречит идеалам демократии. Надеюсь, венгры смогут чувствовать себя в Украине как дома», — заявил президент Венгрии.

6 августа уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень заявил, что противники закона о языке могут добровольно покинуть территорию Украины. Он отметил, что использование «мовы» во всех сферах жизни является данью уважения украинскому народу.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» начал действовать на территории Украины в 2019 году. Он предписывает использование «мовы» в органах государственной власти и местного самоуправления, учебных заведениях, больницах и сфере обслуживания.