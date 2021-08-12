На Украине предложили нанять губернаторам заместителей по украинизации

На Украине у каждого губернатора должен быть заместитель, ответственный за украинизацию. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка республики Тарас Кремень, пишет «Интерфакс-Украина».

Он предложил нанять руководителям центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления заместителей, которые будут отвечать за соблюдение языкового законодательства страны.

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Кремень добавил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил назначить замов по «мове» всем министрам. Он подчеркнул, что такие чиновники будут следить за использованием украинского языка в образовании, спорте, медицине, энергетике и других сферах.

Ранее Кремень заявил, что угроза украинскому языку является вопросом национальной безопасности Украины, и попросил противников украинизации покинуть страну.

До этого украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский выступил с критикой языкового законодательства республики. По его мнению, оно унижает жителей страны, а наличие в ней языкового омбудсмена заставляет сожалеть о проживании на территории такого государства.

В 2019 году на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предусматривает обязательное использование «мовы» органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами и предприятиями сферы обслуживания.