Запад заявил об отсутствии интереса к вопросу Крыма

Le Figaro: Украина пытается привлечь внимание к проблеме Крыма, но Западу это не интересно

Журналистка французской газеты Le Figaro Анна Дарроман заявила, что Западу не интересен Крым. Она отметила, что Украина всячески пытается напомнить о своей независимости и поднять вопрос полуострова, в том числе сбором саммита «Крымская платформа», однако союзники не рассматривают его в международной повестке.

Обозреватель привела в пример высказывания украинского политолога Владимира Фесенко, который сообщил, что масштабное празднование 30-летия независимости Украины призвано привлечь внимание за рубежом и внутри страны, и в этом году власти хотят сосредоточиться именно на Крыме.

В феврале Владимир Зеленский подписал указ о «стратегии деоккупации» полуострова, первую дорожную карту, «которая определяет основные направления государственной политики, касающейся реинтеграции и деоккупации временно оккупированного Крыма». Однако эти документы вряд ли будут способствовать возвращению полуострова, особенно когда для союзников Украины вопрос Крыма не является приоритетным Анна Дарроман, Le Figaro

«Крым исчез из международной политической повестки»

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Дарроман привела в пример слова заместителя премьер-министра Украины Алексея Резникова, который отметил, что внимание Запада сосредоточено в основном на конфликте в Донбассе, в то время как Крым «исчез из международной политической повестки». Вице-премьер отметил, что Украина, «казалось, уже частично приняла факт захвата Крыма».

При этом на саммите «Крымская платформа» не присутствовали лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель также отказалась посетить мероприятие, несмотря на то, что оно проходило на следующий день после ее визита в Киев. Журналистка отметила, что это решение, по мнение украинских властей, свидетельствует о «двойственности» позиции Берлина.

22 августа Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели в Киеве переговоры, в ходе которых обсудили проект «Северный поток-2», а также мирное урегулирование ситуации в Донбассе. Украинский лидер вручил немецкому канцлеру высшую государственную награду «Орден Свободы» и поблагодарил за твердую поддержку Киева в ключевых вопросах.

Украинское общество осознало сложность возвращения Крыма

Дарроман добавила, что украинское общество осознало сложность возвращения Крыма. Она привела в пример недавний опрос, согласно которому 61 процент полагает, что полуостров должен быть возвращен Украине, но 44 процента считают, что это маловероятно. Цифра выросла на семь процентов с 2016 года.

44 процента украинцев считают, что возвращение Крыма под юрисдикцию Киева маловероятно или невозможно

Саммит «Крымская платформа» прошел 23 августа. Участники выпустили декларацию, где подвели итоги мероприятия. «Крымская платформа» выступила с осуждением «незаконной аннексии Крыма», его «милитаризации», «нарушения прав граждан» в регионе и «изменения демографической структуры» полуострова в результате переселения туда российских граждан.

Участники форума заявили о возможности введения в отношении российской стороны новых санкционных мер, «если это понадобится и действия России будут требовать этого». Член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что Украина может вводить какие угодно санкции в отношении России, но ни одна из них не окажет существенного влияния на экономику страны. Сенатор добавил, что саммит стал чистейшим позором для его организаторов, в первую очередь в вопросе уровня представительства: туда не приехало ни одно из первых лиц приглашенных государств.

