Запад заявил об отсутствии интереса к вопросу Крыма

Журналистка французской газеты Le Figaro Анна Дарроман заявила, что Западу не интересен Крым. Она отметила, что Украина всячески пытается напомнить о своей независимости и поднять вопрос полуострова, в том числе сбором саммита «Крымская платформа», однако союзники не рассматривают его в международной повестке.
Обозреватель привела в пример высказывания украинского политолога Владимира Фесенко, который сообщил, что масштабное празднование 30-летия независимости Украины призвано привлечь внимание за рубежом и внутри страны, и в этом году власти хотят сосредоточиться именно на Крыме.
«Крым исчез из международной политической повестки»
Дарроман привела в пример слова заместителя премьер-министра Украины Алексея Резникова, который отметил, что внимание Запада сосредоточено в основном на конфликте в Донбассе, в то время как Крым «исчез из международной политической повестки». Вице-премьер отметил, что Украина, «казалось, уже частично приняла факт захвата Крыма».
При этом на саммите «Крымская платформа» не присутствовали лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель также отказалась посетить мероприятие, несмотря на то, что оно проходило на следующий день после ее визита в Киев. Журналистка отметила, что это решение, по мнение украинских властей, свидетельствует о «двойственности» позиции Берлина.
22 августа Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели в Киеве переговоры, в ходе которых обсудили проект «Северный поток-2», а также мирное урегулирование ситуации в Донбассе. Украинский лидер вручил немецкому канцлеру высшую государственную награду «Орден Свободы» и поблагодарил за твердую поддержку Киева в ключевых вопросах.
Украинское общество осознало сложность возвращения Крыма
Дарроман добавила, что украинское общество осознало сложность возвращения Крыма. Она привела в пример недавний опрос, согласно которому 61 процент полагает, что полуостров должен быть возвращен Украине, но 44 процента считают, что это маловероятно. Цифра выросла на семь процентов с 2016 года.
Саммит «Крымская платформа» прошел 23 августа. Участники выпустили декларацию, где подвели итоги мероприятия. «Крымская платформа» выступила с осуждением «незаконной аннексии Крыма», его «милитаризации», «нарушения прав граждан» в регионе и «изменения демографической структуры» полуострова в результате переселения туда российских граждан.
Участники форума заявили о возможности введения в отношении российской стороны новых санкционных мер, «если это понадобится и действия России будут требовать этого». Член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что Украина может вводить какие угодно санкции в отношении России, но ни одна из них не окажет существенного влияния на экономику страны. Сенатор добавил, что саммит стал чистейшим позором для его организаторов, в первую очередь в вопросе уровня представительства: туда не приехало ни одно из первых лиц приглашенных государств.