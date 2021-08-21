Политолог объяснил поворот Украины в сторону противостояния с Россией

Политолог Маркедонов рассказал о повороте Украины в антироссийскую сторону в 2014 году

Эксперт клуба «Валдай», ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Сергей Маркедонов объяснил поворот внешнеполитического курса Украины в сторону противостояния с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению политолога, на протяжении последних 30 лет внешняя политика Украины представляла собой «качели», на которых власти страны балансировали между Москвой и Западом.

«На первом этапе были сильные попытки показать, что это особое государство, это не Россия, была попытка дистанцирования», — рассказал аналитик. Вместе с тем было время, «когда украинскую политику сильно разворачивало в западную сторону, это было при президенте [Викторе] Ющенко».

При этом специалист пояснил, что «откровенно антироссийский курс» республика взяла с момента назначения в 2014 году Петра Порошенко президентом.

Также Маркедонов указал на преемственность курса киевских властей и обратил внимание на схожесть внешней политики бывшего президента Петра Порошенко и нынешнего — Владимира Зеленского. «Если другой лидер сменит Зеленского в обозримой перспективе, я не думаю, что произойдет нечто кардинально иное. Медийная среда, политические партии в целом заточены на идею противостояния с Россией, люди с иной точкой зрения маргинализируются», — сказал он.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против граждан России, которых украинские власти считают причастными к «преследованию граждан» в «оккупированном» Крыму, а также ряда СМИ, зарегистрированных на территории полуострова и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.