Украина ввела новые санкции против граждан России

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против граждан России. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет «Интерфакс-Украина».

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Новые санкционные меры были введены в отношении россиян, которых украинские власти считают причастными к «преследованию граждан» в «оккупированном» Крыму, а также ряда СМИ, зарегистрированных на территории полуострова и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Это те судьи, которые судят незаконно граждан Украины, это генералитет и службы разведки РФ, это СМИ, которые зарегистрированы в Крыму, на временно оккупированной Донецкой и Луганской областях», — заявил Данилов.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что санкции были введены в отношении шести физических лиц, следственного изолятора №1 по Крыму и Севастополю, а также 12 юридических лиц, среди которых телеканалы, информагентства и интернет-издания. «Все они ведут информационную войну против Украины и являются активными участниками гибридной агрессии», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предложило ввести два пакета санкций в отношении российских граждан. В частности, подобные меры предлагалось применить к 18 физлицам, ответственным за «преследование общины Православной церкви Украины в Крыму». Также в список попали 52 человека, имеющие «непосредственное отношение» к «противоправному преследованию гражданского населения» на полуострове.