На Украине ввели санкции против Шария

Совет национальной безопасности Украины (СНБО) ввел санкции против украинского блогера и лидера оппозиционной общественной организации «Партия Шария» Анатолия Шария. Об этом сообщает портал «Страна.ua».

Соответствующее решение было принято на заседании СНБО, которое состоялось 20 августа.

Отмечается, что ведомство также ввело санкции в отношении блогерши и журналистки Ольги Шарий.

В феврале Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила Шария в государственной измене и разжигании национальной вражды. По версии следствия, своей деятельностью он наносил ущерб национальной безопасности Украины. В СБУ высказали предположение, что с 2012 года блогер помогал государственным и неправительственным структурам России в проведении информационных спецопераций.

