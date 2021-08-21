В Крыму жестко отреагировали на новые санкции Украины

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков прокомментировал новые санкции Украины в отношении полуострова. Его слова передает РИА Новости.

«Вводить санкции против крымских СМИ — это очень по-украински, затрат никаких, впрочем, как и последствий. Злобная отрыжка "Крымской платформы", бестолковое и бесполезное действо нужно прикрыть информационным шумом», — жестко отреагировал он на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова.

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По словам Крючкова, в качестве ответа на рестрикции можно отдать дома украинских чиновников, расположенные на полуострове, попавшим под санкции СМИ республики для создания там домов отдыха и пансионатов. «Видовую квартиру Зеленского нужно передать под студию телеканала "Крым 24", метраж позволяет», — предложил он.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о введении новых санкций в отношении россиян, которых украинские власти считают причастными к «преследованию граждан» в «оккупированном» Крыму, а также ряда СМИ, зарегистрированных на территории полуострова и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По мнению сотрудников ведомства, указанные граждане и организации «ведут информационную войну против Украины и являются активными участниками гибридной агрессии».