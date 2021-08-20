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Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО

Премьер-министр Мишустин утвердил санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО
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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: Правительство России

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень физических лиц, в отношении которых будут введены санкции. Обновленный список размещен на официальном портале правовой информации.

Под ограничения в том числе попали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Также в списке оказались уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко. Всего в перечень добавили 73 человека, общее число лиц, включенных в список, увеличилось с 849 до 922.

Последний раз список расширялся в декабре прошлого года. Тогда в него добавили, в частности, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, первого заместителя парламента Руслана Стефанчука, главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении Украины. Данное решение было принято в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц России.

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