Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО

Премьер-министр Мишустин утвердил санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень физических лиц, в отношении которых будут введены санкции. Обновленный список размещен на официальном портале правовой информации.

Под ограничения в том числе попали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Также в списке оказались уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко. Всего в перечень добавили 73 человека, общее число лиц, включенных в список, увеличилось с 849 до 922.

Последний раз список расширялся в декабре прошлого года. Тогда в него добавили, в частности, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, первого заместителя парламента Руслана Стефанчука, главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении Украины. Данное решение было принято в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц России.