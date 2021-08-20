Украина ввела санкции против сотрудников российских спецслужб

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 28 сотрудников разведывательных и специальных служб России. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что попавшие под санкции лица занимались насаждением «российских нарративов» и содействовали «оккупационной власти на временно оккупированных территориях» Крыма и Донбасса.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, принятые меры «ориентированы на защиту граждан и противодействие российской агрессии и гибридной войне». Он добавил, что ведомство осуществляет «системную и целенаправленную» работу по каждому из данных направлений.

Сообщается, что СНБО также принял пакет санкций в отношении россиян, которых украинские власти считают причастными к «преследованию граждан» в «оккупированном» Крыму. Аналогичные меры коснулись и ряда СМИ, зарегистрированных на территории полуострова и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.